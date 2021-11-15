Pokemon Go, покоривший пользователей Android

Поистине революционная MMORPG под говорящим названием «Pokemon Go» получила колоссальную популярность не только среди самого молодого поколения и детей 90-х, но и у старшего контингента. Как когда-то главный герой вселенной Покемонов, Эш, путешествовал по миру, мечтая стать великим мастером этих необычных существ, теперь каждый может скачать покемон гоу на андроид и почувствовать себя настоящим тренером! Создайте своего героя, выберите для него уникальный ник и вперёд покорять просторы своего города!

Бульбазавр, Чармандер, Пиджи, Мяут и, конечно же, Пикачу… Здесь нет и львиной доли тех покемонов, о которых мы мечтали в детстве! Но компания Niantic предоставила нам неповторимую возможность окунуться в мир детских грёз. Выходя из дома со своим телефоном, гуляя по улицам или просто сидя в кафе, вы можете найти покемона. Ловя как можно больше с помощью покеболов, вы пополняете коллекцию, открывая новые ячейки покедекса. Реальное время игры, синхронизация с GPS и камерой делает охоту ещё более увлекательной и затягивающей!

Хотите собрать как можно больше водных покемонов? Идите к воде. Ищите дружелюбных любителей зелени? Отправляйтесь туда, где больше деревьев.

Игроков, достигших пятого уровня, ждёт приятная коллективизация: они могут вступить в одну из трёх фракций, чтобы вместе с товарищами прокачивать Гимы, арены, которые захватят! Но какую же команду выбрать? Фанатам интуиции – в жёлтую команду, мистики и мудрости – в синюю, а доблести – в красную.

Чтобы сделать своих покемонов достаточно сильными, ведь вам придётся неоднократно вступать в бои с чужими карманными монстрами (зачастую выглядящими очень мило), следует заниматься их апгрейдом. Почувствуйте себя мамочкой и выносите яйцо в инкубаторе! Кстати, определенные яйца соответствуют своему километражу – 1 км, 2 км, 5 км и 10 км. А затем помогите детёнышу эволюционировать в устрашающего бойца! Яйца можно найти в покестопах, откуда обычно выпадают покеболы. Так что для увлёкшихся пользователей, которые станут профессиональными ловцами, не должно возникать дискомфорта от недостатка красно-белых шариков. Ещё один приятный бонус для тех, кто любит свой город, состоит в том, что на покестопах-порталах они смогут увидеть фотографию достопримечательности, таблицы, здания или самого обычного фонаря, возле которого и заберут свои плюшки.

Но к чему разглагольствовать? Качайте игру и сами во вс