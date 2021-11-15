Превозмогая бурю огня

Знаменитая Берлинская наступательная операция, которая происходила в 1945 году, завершилась взятием столицы Третьего Рейха. Сама операция длилась с 25 апреля до начала мая месяца 1945 года. Вторая мировая война подходила к своему логическому завершению. Это была чреда кровопролитных боев унесших жизни десятков и сотен тысяч солдат, но именно она поставила точку в многолетнем противостоянии в Европе и положила конец существованию нацисткой Германии.

25 апреля около двенадцати часов утра шестой мехкорпус четвертой танковой армии первого Украинского фронта сумел формировать реку Хафель. Он соединился с отдельными частями 328 дивизии сорок седьмой армии из первого Белорусского фронта, что дало возможность плотно сомкнуть кольцо окружения вокруг германской столицы. Таким образом, гарнизон Берлина был вынужден держать оборону по фронту протяжностью в 327 км. Советские войска располагались фронтом в 100 км.

Гарнизон Берлина составлял примерно 200 тысяч солдат, около 3 тысяч различных орудий и больше 250 танков. Сама оборона города продумывалась тщательно и готовилась длительное время. Ее основой стала система интенсивного подавляющего огня, которую обеспечивали опорные пункты, огневые точки и узлы сопротивления. Здесь было создано девять мощнейших секторов обороны, восемь из них находились по окружности, а один в самом центре. При продвижении ближе к центру оборона становилась все плотнее. Сильно задерживали продвижение советских войск массивные каменные сооружения с очень толстыми стенами. Даже окна многих зданий превратились в амбразуры. В общей сложности здесь находилось около 400 долговременных железобетонных сооружений, а также шестиэтажных бункеров и различных дотов, которые оснащались пулемётами и зенитными орудиями. На каждой из улиц были возведены серьезные баррикады, их толщина порой доходила до четырех метров.

Серьезный урон танкам нанесли фаустпатроны, которые оказались очень эффективным оружием во время уличных боев. Также противник широко использовал подземные коммуникации, в частности линии метро для скрытого маневра войсковых частей и их укрытия от бомбардировки с воздуха и артиллерийских ударов. Противник подготовился тщательно и располагал всеми необходимыми средствами для защиты города. Таким образом, его штурм составил большую цену для Красной Армии, которая в ходе боев потеряла более ста тысяч своих солдат и офицеров. Это сражение подробно описано на сайте исторической энциклопедии CHRONTIME, здесь вы найдете обилие фото и видео материалов по теме, а также подробный отчет о ходе сражений. Найти мультимедийную онлайн энциклопедия можно по прямой ссылке: http://chrontime.com/