8 принципов правильного спорт питания

В последние несколько лет люди все больше внимания уделяют правильному питанию и спортивному образу жизни. Но не все знают и понимают в чем же заключается правильное питание. Спорт питанием в Екатеринбурге можно остаться довольным, соблюдая некоторые принципы.

1. Есть меньше, но чаще

Одна порция должна быть около 200 гр. Питаться нужно 5-6 раз в день. Для перехода на этот режим питания сократите порции, которые вы ешьте сейчас, в 2 раза. Это поможет вам контролировать количество потребляемой пищи.

2. Избавьтесь от пищевого мусора

После перехода на правильное питание у вас появятся запреты на некоторые продукты – это сладкое, мучное, жареное. Сюда же относятся и полуфабрикаты. Замените сосиски или колбасу мясом курицы или индейки. Молочный шоколад замените горьким. Подобные подмены помогут вам справиться морально.

3. Не ешьте за 3-4 часа до сна

Фраза знакомая с детства – чтобы похудеть, нужно не есть после 6. Это миф. Не мучайте свой организм. Для правильного питания необходимо кушать последний раз за 3-4 часа до сна. Это не позволит вам посреди ночи проголодаться.

4. 50/30/20

Диетологи считают, что правильным соотношением является 50/30/20. Это значит, что необходимо употреблять 50% углеводов от дневной нормы, 30% белков и 20% жиров. Свою дневную норму можно узнать, посчитав калорийность рациона. Она будет зависеть, как от физических данных – рост и вес, так и от степени активности за день.

5. Ешьте фрукты и овощи

Уделяйте внимание фруктам и овощам в ежедневном рационе. В них содержится клетчатка, которая поможет пищеварению. Очень часто люди забывают об этом.

6. Готовьте разнообразные блюда

Сложился определенный стереотип о правильном питании. Кажется, что это лишь вареное мясо, огурцы и гречка. Однако разнообразие питания зависит только от вас. Делайте блюда, которые вы раньше ели, диетическими. Это не составит огромного труда. Например, замените майонез в салате на оливковое масло или сметану со специями.

7. Сказать алкоголю НЕТ!

Это не значит, что нужно окончательно и навсегда отказаться от него. Нужно лишь сократить его потребление. Также лучше всего заменить потребляемый вами алкоголь на сухое красное вино. Оно больше всего полезно для организма.

8. Живите в удовольствие!

Раз в 2 недели можно позволить себе вкусности.

Ведь главное в правильном питании это качество потребляемой пищи. Меньше химических добавок, больше натуральных продуктов. Кушайте правильно, кушайте вкусно!