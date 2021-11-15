Как найти бухгалтера и во сколько оценить его труд

Чтобы успешно вести коммерческую деятельность на территории Украины, следует подготавливать и передавать в контролирующие органы регулярную финансовую отчетность о результатах проводимой работы. Поэтому крайне важно иметь под рукой хорошего бухгалтера, который будет заниматься решением подобных вопросов.

Это крайне важно, вне зависимости от формы хозяйствования, хотя в большинстве случаев при создании юридического лица украинские предприниматели предпочитают ООО, для регистрации которого нужен короткий перечень документов и выполнение простых условий.

Как подыскать бухгалтера

Выбирая бухгалтера, задачей которого станет контроль финансовых потоков фирмы, следует быть внимательными и серозное подойти к решению этого вопроса. Не секрет, что деятельность каждого субъекта хозяйствования контролируется государственными структурами – налоговой инспекцией, пенсионным фондом и пр. Если эти органы выявят малейшую неточность в финансовых отчетах, которые они должны получать от коммерческих структур в обязательном порядке, то это может привести к солидным штрафным санкциям или даже станет причиной ликвидации предприятия.

Изучая кандидатов на роль бухгалтера, нужно убедиться, что каждый из претендентов обладает должным образованием и уровнем практической подготовки, чтобы справиться с решением поставленных задач. В связи с этим предпочтение обычно отдается специалистам со стажем, хотя при необходимости сформировать целый отдел бухгалтерии можно чередовать – принимая на работу опытных специалистов и новичков, создавая схему, при которой более квалифицированные сотрудники будут контролировать деятельность своих менее опытных коллег.

Это позволит снизить общую статью расходов на заработную плату, но сама работа пострадать не должна.

Оптимальные цифры ЗП бухгалтера

Осуществляя поиск хорошего бухгалтера, хочется, чтобы он не только обладал должным уровнем подготовки, но еще и отличался порядочностью и ответственностью. Естественно, хорошие специалисты с нужными личностными качествами знают себе цену, поэтому на минимальную заработную плату их внимание не привлечь, но все же компромисс искать стоит.

Чтобы оценить состояние рынка труда и выбрать оптимальный размер ЗП, следует поинтересоваться, что предлагают работодатели на популярных досках объявлений. Заодно можно просмотреть сайты о работе, где можно найти много резюме от специалистов, в которых указывается примерный размер ожидаемой заработной платы. Детальнее о бухгалтерских услугах можно почитать здесь.