Новая Зеландия против Португалии Кубок Конфедераций 2017

24 июня на стадионе «Крестовский» Санкт-Петербурга на футбольном поле схлестнутся два чемпиона! Новая Зеландия будет бороться со сборной из Португалии. Обе команды 2016 год провели на пике своих возможностей. Новозеландская сборная выиграла Кубок Наций ОФК. А португальцы ошеломили весь мир неожиданной победой на Чемпионате Европы по футболу в 2016 году.

Сборные по результатам жеребьевки попали в группу «А». Хотя «европейские бразильцы» мигом стали фаворитами букмекеров и зрителей, игроки из Новой Зеландии руки опускать не собираются и на «Крестовском» покажут все, на что способны! Команда, одна из сильнейших в Океании, является жестким и неуступчивым соперником и будет цепляться за победу до последней минуты матча.

Билеты на матч «Новая Зеландия - Португалия»

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