Чемпионат мира по хоккею открыт для всех!

В 2017 году состоится уже 81 Чемпионат мира по хоккею. Традиционно в нем поборется за медали российская сборная. Наши хоккеисты известны на весь мир и играют в самых престижных хоккейных лигах, на них равняются все мальчишки, которые только недавно взяли клюшку и пока гоняют шайбу в хоккейной коробке во дворе своей многоэтажки.

Отечественная сборная гордится рекордными 27 медалями, завоеванными в мировом первенстве. 22 из них являются заслугой советских спортсменов и 5 золотых трофеев завоевала уже сборная Российской Федерации. На этом Чемпионате мира Россия будет грозным соперником, и поединки в германском Кёльне в очередной раз докажут силу и мощь «Красной машины».

Билеты на Чемпионат мира по хоккею в 2017 году: условия приобретения на ihwc.ru

Каждый год фанаты хоккея со всего мира объединяются в едином порыве и смотрят матчи Чемпионата мира по хоккею. Но никакая онлайн-трансляция не заменит живых эмоций, брызг льда из-под коньков хоккеистов и атмосферу ледовой арены. Поэтому поспешите купить билеты на чемпионат мира по хоккею 2017 года и испытайте невероятные эмоции вместе со своей любимой командой!

Заказать билеты и отправиться поддержать свою страну в германский город Кёльн, где состоятся матчи группового этапа, очень просто. Покупка билетов на любой из матчей группы или плей-офф осуществляется на официальном сайте компании. Выбирайте матчи из расписания, жмите на «Купить билет» и отправляйте в корзину билеты.

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Оплата заказа возможна несколькими способами. Один из них – наличный расчет. Если вы заказываете билет из Москвы, то отдаете деньги в руки курьеру. Также можно рассчитаться картой «Альфа-Банка» или платежными системами QIWI, Webmoney и Яндекс Деньги. Средства поступают на ресурсы компании в сжатые сроки и передаются по безопасным каналам, поэтому оплата безналичным способом наиболее безопасна.

Доставку в пределах Москвы осуществляет курьерская служба компании, а в остальные регионы страны заказы оперативно доставляют различные почтовые компании. Доступна экспресс-доставка.

Яркие и зрелищные эмоции на холодном льду, незабываемо проведенное время и сумасшедший накал страстей подарят хоккейные матчи Чемпионата мира 2017 года. Оформляйте заказ и пусть победит сильнейший!