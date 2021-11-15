Что дает рефинансирование кредита?

Одна из возможностей уменьшения финансовой нагрузки и изменения условий по кредиту в лучшую сторону заключается в рефинансировании. Правильное рефинансирование позволяет уменьшить переплату и сэкономить. В этой статье вы узнаете, какие возможности предоставляет заявка на рефинансирование, а также чем оно отличается от реструктуризации.

Отличия рефинансирования и реструктуризации

При реструктуризации, в отличие от рефинансирования, пересматривают условия текущего кредита. Она может быть выполнена лишь в том же банке, где взят кредит. К ней прибегают для снижения кредитной нагрузки при трудности возврата заемных средств.

Рефинансирование же дает возможность сэкономить, заменив старый кредит на новый. При этом замена кредита может осуществляться как в другом банке, так и в нынешнем. Однако текущий банк не всегда будет предлагать такую возможность, потому что для него это не всегда будет выгодным.

Что позволяет получить рефинансирование?

Уменьшить процентную ставку

Рефинансирование актуально в том случае, когда рыночные изменения привели к уменьшению кредитных ставок. К примеру, вы взяли ипотеку в 2017 году под 13-14%.К 2019 году ставки на рынке уменьшились до 11-12%. Чтобы не выплачивать эти дополнительные проценты, вы можете ознакомиться с предложениями по рефинансированию и перезаключить договор, выбрав другой банк. Благодаря этому вы снизите как регулярные выплаты, так и общую стоимость ипотеки.

Объединить кредиты в один

Доступно рефинансирование нескольких кредитов в один. В результате заемщику придется выплачивать один кредит по одной ставке, то есть его несколько кредитов объединяются в один.

Изменить валюту

Из-за роста валюты кредиты в долларах и евро могут становиться непосильными. Рефинансирование позволяет изменить процентную ставку, сделав задолженность рублевой.

Уменьшить ежемесячный платеж

Не столь предпочтительный вариант. Уменьшение минимальной ежемесячной выплаты приведет к увеличению срока кредита и, в конечном итоге, общей переплате. Такое решение целесообразно, если вы больше не можете оплачивать установленный ежемесячный платеж.

Банки предлагают рефинансирование различных видов кредитования: потребительских кредитов, ипотеки, автокредитов, кредитных карт. При этом у каждого банка свой перечень кредитов, который он предлагает рефинансировать.

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