Достоинства и рейтинги легальных букмекеров

Появление первых букмекерских контор произошло в середине 90-х годов. Успешному развитию препятствовало появление множества сомнительных сайтов, проворачивающих мошеннические схемы.

Государство внесло поправки в законодательную базу, затрагивающие сферу беттинга. В результате произошло разделение на легальные и офшорные компании, которые не несут ответственности перед пользователями. Беттер должен понимать разницу и делать выбор с учетом установленных рейтингов.

Плюсы легализации

Желание легализовать деятельность назрело давно и претворилось во многих странах. Начало было положено принятием соответствующего закона, разъясняющего права и обязанности посредника в нашей стране.

Выдержать строгие требования удалось немногим. Ведь поддержка капитала в 600 миллионов рублей говорит о серьезных финансовых вливаниях. Букмекеры объединились в саморегулируемые организации и тесно сотрудничают друг с другом.

Полноценным партнером стали два открытых центра (ЦУПИС), занятые отслеживанием ставок и переводами средств. Фактически игроку предстоит открыть два кабинета. Один у букмекера и второй в ЦУПИС (кошелек КИВИ), чтобы увеличить лимит и выводить выигрыш без промедлений.

Лицензия от налоговой службы заставляет проводить верификацию беттеров. Проверенные личные сведения сохраняются в специальной базе. Компания будет отчислять положенный налог (13%) с выигрыша.

Рейтинги букмекеров

Определить легального букмекера несложно по доменной зоне ру. Новичкам не помешает ознакомиться с рейтингами букмекеров и отзывами игроков, успевших открыть личные аккаунты в компаниях.

Старейшая Фонбет неоднократно признавалась лучшей. Нередко спонсирует клубы и сопутствующие мероприятия. Оперативно отслеживаются до 100 проходящих турниров, в линейке присутствует до 22 направлений.

Новый сайт облегчает навигацию и просмотр статистики. Виды спорта расцвечены в разные тона. Разметка сопровождает изменение коэффициентов. Основной раздел отведен лайву, где событие сопровождается матч-трекером и прямой трансляцией.

Аналогичный стаж функционирования у Париматч. Компания успешно легализовала отдельный сайт в 2017 году. Происходит одновременное автоматическое открытие кабинетов ( в Париматч и ЦУПИС). На балансе можно хранить до 200000 рублей и величина депозита до 60 тысяч. Предусмотрен первый приветственный бонус в 2500. Величина коэффициента варьируется от 4.5 до 9 процентов.

Успешно подвигает конкурентов Винлайн, завоевавшая престижные награды из-за предлагаемых продуктов. Бонус при упрощенной регистрации вырастает до 16 тысяч рублей. Роспись в прематч и лайв фактически аналогична. Игрок может посмотреть трансляцию и статистику перед заключением пари.