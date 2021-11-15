Для поддержания здоровья организма каждому человеку требуется ежедневное употребление злаков. Рацион должен содержать сбалансированное питание и качественные продукты. Но ритм жизни современного человека зачастую не позволяет в полной мере вести здоровый образ питания и каждое утро готовить полноценный завтрак. Производители учитывают тенденции современного мира, поэтому всячески стараются упростить ее. Для этого были разработаны каши быстрого приготовления, позволяющие без особых усилий насытить организм полезными злаками за считанные минуты.

Ассортимент и польза

В магазине представлены различные сорта каш, полный ассортимент можно изучить вот тут. Согласно исследованиям экспертов, термическая обработка хлопьев не является опасной для каши, ее полезные свойства сохраняются в полной мере. Кроме того, добавление натуральных компонентов в виде растительных экстрактов, сухофруктов или отрубей насыщает продукт дополнительными полезными ферментами, благотворно влияющими на пищеварение в целом и создающими хорошее настроение и заряд бодрости на целый день.

В ассортимент входит несколько сортов злаковых:

Рисовая – популярная среди потребителей, содержит все группы витамина В, рекомендуется к употреблению при возникновении проблем с ЖКТ, почками, мочевым пузырем. Может сочетаться как с сухофруктами, так и с рыбными или мясными продуктами. Рисовые хлопья отлично развариваются, сохраняя свою пользу;

Овсяная – считается эталоном красоты и молодости. В магазине представлены различные варианты каши быстрого приготовления с добавками в виде сливок, ягод, фруктов;

Быстрая гречка – это ли не мечта. Она отлично сочетается с различными основными блюдами, хорошо усваивается, рекомендуется для диетического питания;

Каша без сахара – разработана специально для группы людей, которым противопоказано сладкое. Она отличается насыщенным вкусом, наличием витаминов и минералов для поддержания организма. Может быть дополнена основным блюдом в виде мясных кусочков, рыбы, овощей или фруктов, на усмотрение потребителя.

Оригинальной разработкой компании является каша в стакане, которая является удобным форматов быстрого завтрака. Возможно приготовление в рабочей обстановке. Представлена в виде сладкого варианта с фруктовыми наполнителями и сытного вариант с добавлением бекона, птицы или овощей.

Каждая каша полезна по-своему:

Гречка способствует повышению уровня гемоглобина и улучшению метаболизма;

Рис оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и ЖКТ;

Овсянка является стабилизатором работы нервной системы;

Пшено поможет снизить уровень холестерина;

Ячмень способствует очищению организма от шлаков.

Каша обязательно должна быть в рационе, поэтому вариант быстрого приготовления – это удобно, быстро и полезно.