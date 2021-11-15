Как производится керамическая плитка, на какие виды она подразделяется и какими качества обладает

Специфика производства керамической плитки, ее основные типы и качества

Относительно тонкие листы керамического материала, предназначенного для облицовки стен и полов жилых и нежилых помещений, называются керамическая плитка. Размеры этого материала могут быть самыми разными, как и дизайн, предназначение и характеристики.

Способы формирование керамической облицовки

Облицовочная керамика - это продукт, полученный в процессе смешения глины, песка и других составляющих, последующего обжига при высоких температурах после смешения и формирования определенных форм. Именно в процессе обжига кардинально изменяется структура материал - плитка приобретает:

повышенную механическую прочность;

твердость;

химическую и физическую стабильность;

пожароустойчивость;

продолжительный срок эксплуатации;

простоту в уходе.

Важно знать при выборе облицовки, что есть два основных способа формирования ее в виде плитки - это полусухое прессование и экструзия. В последнем случае смесь материалов готовится в виде пасты. В зависимости от типа изделия ее влажность колеблется в пределах 15-20%. Эта паста специальным прессом продавливается через формы-отверстия определенного сечения. Сплошная полоса, получаемая на выходе, тут же делится на фрагменты-плитки. Если же говорить о полусухом прессовании, которое более популярно среди производителей в Италии, то при получении керамической облицовки однократного обжига или керамогранита, черепок формируется в специальной пресс-форме из порошковой смеси, влажностью которой равна 4-7%. Усилие прессования может колебаться в пределах 20 - 40 МРа - все зависит от типа продукта.

Различают такие типы керамической плитки, как глазурованная и неглазурованная. Поверхность первого типа покрыта слоем цветной глазури, что обеспечивает ей прекрасную эстетику. Неглазурованная облицовка однородна. Инновационные технологии позволяют сейчас создавать самые разнообразные поверхностные структуры и декоративные эффекты (полировки, вощения).

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