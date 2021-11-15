Как выбрать земельный участок под стоянку?

Территориальный комплекс, расположенный в юго-восточной части Санкт-Петербурга, находится в частной собственности ООО «Управляющей компании «Южные ворота». Это одна из крупнейших компаний, которые занимаются недвижимостью в северо-западном регионе России. Площадь территориального комплекса, находящегося в ее собственности, составляет более двадцати квадратных километров. Его примечательной особенностью является то, что он находится в пределах такого большого мегаполиса как Санкт-Петербург и имеет отличную транспортную доступность со стороны всех границ. К данной территории примыкают такие населенные пункты как Колпино и Шушары. Земельные участки Шушары находятся в западной части данного территориального комплекса, а Колпино – в южной его части. В западной части проходит участок железной дороги Витебского направления. В восточной части проходит железнодорожная ветвь на Москву. По самой территории проходит отрезок Московского шоссе и Софийской улицы, которые ведут на кольцевую дорогу. В ближайшей перспективе в южной части данного территориального комплекса буде проходить южная широтная магистраль, строительство которой уже есть в планах.

Управляющая компания «Южные ворота» сдает в аренду и продает земельные участки, находящиеся в ее владении. Их можно использовать для различных целей. Они подходят для строительства промышленных предприятий, объектов торговли, магазинов, рынков, гостиниц, кемпингов. На них можно возводить жилые дома, склады, объекты для развития туризма. Также здесь можно организовать площадку по обслуживанию автомобилей. Земельный участок под стоянку лучше выбирать на пограничных территориях, которых достаточно в данном комплексе. Подъезд к ним уже обеспечен благодаря хорошей транспортной доступности со всех сторон. Автомобильные стоянки являются очень востребованными в таких больших городах как Санкт-Петербург. Поэтому их организация является делом выгодным и перспективным, особенно если они находятся в таком удачном месте, как данный территориальный комплекс.

Компания «Южные ворота» оказывает своим клиентам много услуг, связанных с освоением участков. В ее распоряжении имеется вся необходимая техника для разработки, строительства и благоустройства территорий. Она проводит работы по проведению телекоммуникаций, строительству и монтажу.