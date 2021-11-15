Чем отличаются режимы Майнкрафт?

Игра Майнкрафт - один из самых популярных игровых проектов для портативных устройств. Различные режимы позволяют игрокам рассматривать игровой мир с разных сторон. В minecraft можно выбрать для себя разные виды деятельности. Кроме строительства, игроки получают возможность попробовать себя в разведке, сборе ресурсов и выживании. Наличие нескольких режимов – это одна из лучших задумок разработчиков, позволивших проекту занять достойное место в игровой индустрии.

Хотя творческий режим принято считать основой геймплея Майнкрафт, обратить внимание следует также на другие возможности, представленные для игроков. Постоянные обновления, использование модификаций и доступ к практически безграничному игровому миру делают Майнкрафт интересным проектом для широкой аудитории. Поскольку игра имеет упрощенную графику (пикселизация изображений считается чуть ли не главной фишкой Майнкрафт), для установки и запуска использовать можно далеко не самый мощный компьютер.

Творческий режим используется для создания различных построек. Игроки через меню инвентаря имеют доступ ко всем ресурсам и предметам без исключения. Они могут разместить или удалить эти предметы. Режим бога позволяет свободно перемещаться в рамках игрового мира, не воспринимая правила выживания в окружающей среде. Персонажи в творческом режиме не страдают от голода и не могут получать повреждения. Подобные привилегии игрок получает также в режиме зрителя, изучая доступные карты без взаимодействия с игровым миром.

Для любителей усложненных задач подойдет режим выживания. Игроки для поддержания своего персонажа и получения инвентаря должны собрать природные ресурсы (дерево и камень), чтобы переработать их в определенные блоки и строительные элементы. В этом режиме игры появляются монстры, которые могут навредить персонажу игрока. Для защиты в ночное время приходится построить укрытие. Во время выживания появляется шкала здоровья, которое истощается в результате нападений монстров, голода и прочих событий. Для любителей режима выживания доступен высший уровень сложности.

В режиме приключения, который добавлен начиная с версии игры 1.3, игроки получают возможность испытать созданные другими пользователями кары. Игровой процесс похож на режим выживания, но по отношению к игроку используются только те ограничения, которые применены создателем карты.