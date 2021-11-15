Полезное хобби для взрослых и детей

Лепка из глины – это интересное и увлекательное занятие, которое подходит не только для развития мелкой моторики у детей. Лепка из глины – это еще и полезное хобби для взрослых, с помощью которого можно окружить себя оригинальными и изысканными изделиями, сохраняющими частичку тепла своего автора и созданными в единственном экземпляре.

В продаже можно встретить глину двух видов:

Полимерную. Натуральную.

Полимерная глина и ее особенности

Полимерная глина – это ни что иное, как термопластик. В составе такой глины содержится ПВХ-основа и жидкие пластификаторы в различном соотношении. Для изготовления цветной полимерной глины производители добавляют в нее пигменты. Если необходима глина прозрачных оттенков, то в ее состав вводят каолин или белый фарфор. Слюда наделяет полимерную глину благородным перламутровым блеском.

Полимерная глина, отзывы о которой можно почитать вот здесь, отличается пластичностью, а по консистенции сильно похожа на пластилин, который при дальнейшей обработке застывает и приобретает прочность.

Натуральная глина

Натуральная глина – это материал, созданный природой, который добывается из недр земли. Добыть глину можно самостоятельно или с помощью спецтехники, если она требуется в больших количествах. А еще можно купить натуральную глину у производителей, что позволит вам сэкономить.

Натуральная глина не подвергается дополнительной обработке. Ее цвет создается природой и по этому цвету можно сделать выводы о ее составе.

Разновидности натуральной глины: