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Полезное хобби для взрослых и детей

Лепка из глины – это интересное и увлекательное занятие, которое подходит не только для развития мелкой моторики у детей. Лепка из глины – это еще и полезное хобби для взрослых, с помощью которого можно окружить себя оригинальными и изысканными изделиями, сохраняющими частичку тепла своего автора и созданными в единственном экземпляре.

 В продаже можно встретить глину двух видов:

  1.  Полимерную.
  2. Натуральную.

 Полимерная глина и ее особенности

Полимерная глина – это ни что иное, как термопластик. В составе такой глины содержится ПВХ-основа и жидкие пластификаторы в различном соотношении. Для изготовления цветной полимерной глины производители добавляют в нее пигменты. Если необходима глина прозрачных оттенков, то в ее состав вводят каолин или белый фарфор. Слюда наделяет полимерную глину благородным перламутровым блеском.

Полимерная глина, отзывы о которой можно почитать вот здесь, отличается пластичностью, а по консистенции сильно похожа на пластилин, который при дальнейшей обработке застывает и приобретает прочность.

 Натуральная глина

 Натуральная глина – это материал, созданный природой, который добывается из недр земли. Добыть глину можно самостоятельно или с помощью спецтехники, если она требуется в больших количествах. А еще можно купить натуральную глину у производителей, что позволит вам сэкономить.

Натуральная глина не подвергается дополнительной обработке. Ее цвет создается природой и по этому цвету можно сделать выводы о ее составе.

 Разновидности натуральной глины:

  1.  Белая глина. В ее составе меньше всего примесей и солей, но изделия, получаемые из подобного вида, не отличаются повышенной стойкостью.
  2. Красная глина. Чем насыщеннее цвет, тем больше примесей и солей имеется в ней, тем крепче и прочнее получаются изделия из нее. Максимальное процентное соотношение примесей в доле основного компонента достигает двадцати процентов.
  3. Голубая глина. Этот «аристократический» материал в своем составе имеет множество компонентов, незаменимых для организма человека. Поэтому такую глину используют не только для лепки, но и в косметологии.
  4. Каменная масса. Прежде чем приступить к лепке из этого материала, его потребуется развести. После разведения каменная масса превращается в пластичное вещество темного цвета, а окончательный обжиг придает ей благородный цвет слоновой кости.
  5. Глина для изготовления фарфоровых изделий имеет грязно-серый цвет, а когда мастер достает готовое изделие из печи, оно имеет изысканно-белый цвет.