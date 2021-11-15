Сериалы детства, которые стоит пересмотреть еще раз

В детстве мы готовы были прийти пораньше из улицы, чтобы не пропустить новый выпуск любимого сериала начала 2000-х годов. Те времена прошли и сейчас мало кто может вспомнить, какие сериалы увлекали его в маленьком возрасте. Значит, пора освежить память и посмотреть на сайте http://seasonvar.cc лучшие сериалы онлайн 2000-х годов.

Клон, бразильский телесериал

Хитрая Жади дурачит Саида и разов 20 сбегает к Лукасу. Дядя Али причитает проповеди из корана для других, а сам курит кальян и постоянно ссорится с третей женой. Маиза «превращает слезы в дорогие украшения», тратя деньги мужа и свекра. Мел постоянно ищет в себе недостатки, а когда находит их – заслушивает «душевную боль" алкоголем и наркотиками. Вот такие 250 серий «Клона», которые следует оценить новым, взрослым взглядом.

Бедная Настя, теленовела

Один из немногих российских сериалов, действия которого проворачиваются динамично, поэтому он не кажется скучным и затянутым. Всегда приятно посмотреть на костюмированные сцены – персонажи-девушки в кринолинах и мужчины в форме офицера выглядят потрясающе. Плюс к тому, сериал создан на основе исторических событий, а значит, можно немного выучить отрывки из истории правления Николая Второго.

Дорогая Маша Березина

Сериал интересный своим главным персонажем. Модель Машу сыграла Анна Азарова, та еще актриса, которая удивляет своей внешностью и плаксивостью (вспомним-ка «Танцы на льду»). Сюжет сериала динамичный: Машу похищают уже во второй серии. Кроме того, много других сюжетных линий развиваются не менее динамично.

Маргоша

Телесериал с тривиальным сюжетом, однако с очень интересной подачей. Обмен телами – это не новинка для нашего зрителя, но в «Маргоше» есть уникальный финал и нетипичный ход событий сюжета. Сериал транслировался 9 лет назад – почему бы не посмотреть его еще раз на сайте http://seasonvar.cc без рекламы?

Дочки-матери

Спокойный интересный сериал о девочке, которая выросла без родителей и о матери, которая отдала своего единственного ребенка в детский дом. Позже последней захотелось найти свое чадо, но все попытки вычислить, где находится ее дочь, оказались безуспешными. В то же время, в ее фирму пришла устраиваться на работу новая девочка… Она и есть ее дочь, но никто об этом не знает.

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