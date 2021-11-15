Мирон Маркевич – тренер, которого уважают футбольные болельщики

После смерти Валерия Лобановского в украинском футболе не было больше тренера сопоставимой величины. Единственным, кто хоть как-то смог приблизиться к маэстро, остается Мирон Маркевич. Бывший тренер Металлиста и Днепра в свое время выводил эти клубы на новый высокий уровень, но в силу финансовых и политических проблем ни один из этих проектов не стал долгосрочным и полностью успешным, о чем всем болельщикам остается лишь грустить и вспоминать с ноткой ностальгии. Давайте же подробнее рассмотрим тренерский путь этого человека.

Харьковская карьера

Пожалуй, во весь голос о своем тренерском таланте Мирон Маркевич сумел заявить в период своей харьковской карьеры. В 2005-м году он принял ФК «Металлист» и начал постепенное шествие вверх.

Вместе с этим клубом он шесть раз завоевывал третье место в чемпионате и один раз – второе. Эти достижения на внутренней арене как нельзя лучше подтверждают тот факт, что Металлист при Маркевиче стал действительно внушительной силой, ребята во главе своего тренера регулярно отнимали очки у двух лидеров – Шахтера и Динамо – и всячески составляли им конкуренцию.

При Маркевиче раскрывали свои таланты лучшие игроки Украины, приходили в клуб и качественные легионеры. Все это не могло не сказаться положительно на результатах команды – «Металлист» впервые в своей истории пробился в 1/8 финала Кубка УЕФА, а через три года играл в четвертьфинале Лиги Европы.

Не многие болельщики вспомнят, но в течение непродолжительного времени Маркевич совмещал должность тренера в Металлисте и сборной Украины. Он дал новую жизнь национальной команде после продолжительного кризиса, но после скандала с участием его любимого Металлиста, он решил покинуть пост тренера сборной.

Днепропетровская карьера

После Харькова Мирон Маркевич переехал в Днепропетровск, где возглавил местный клуб «Днепр». И уже в первый год с новой командой он добился самого важного достижения в своей тренерской карьере - участие в финале Лиги Европы 2015-го года. В том матче Днепру противостояла крепкая Севилья, которая в итоге и подтвердила свой статус фаворита – 3:2. Таким образом, Маркевичу так и не удалось заполучить заветный трофей, а уже через год он покинул должность тренера. Как итог, еще через год после его ухода Днепр опустился в Первую Лигу.

И пусть сейчас Маркевич занимает исполнительскую должность в Федерации Футбола, мы его всегда будем вспоминать, как одного из лучших тренеров в период независимости Украины.