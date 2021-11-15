На что смотреть при выборе зарядного устройства

Каждый автовладелец должен поддерживать батарею в рабочем состоянии. Следить за ее чистотой, уровнем электролита и степенью заряженности. Нельзя использовать постоянно недозаряженную батарею, поскольку это быстро выводит ее из строя. Не всегда аккумулятор получает достаточно заряда от генератора во время езды. Для его эффективной подзарядки в гараже необходимо иметь специальное зарядное устройство. Сейчас на рынке предлагаются десятки различных моделей от известных производителей, с которыми можно ознакомиться на https://akym.com.ua. Они отличаются по рабочим параметрам и технологии зарядки. Приобрести качественный прибор можно, если подходить к его выбору со знанием дела.

Специалисты рекомендуют перед покупкой ЗУ внимательно изучить характеристики автомобильного аккумулятора, который будет обслуживать данное приспособление. Также нужно обратить внимание на такой параметр, как выходное напряжение. От него напрямую будет зависеть, подойдет ли выбранное ЗУ для вашей батареи. Здесь важно, чтобы значение данного параметра было идентично значению напряжения автомобильного аккумулятора. Таким образом, можно исключить повреждение, как прибора, так и батареи. Если последнее все же произошло, то нужно будет купить автомобильные аккумуляторы в Одессе для замены. Все нужные технические характеристики батареи можно найти в техпаспорте на нее. Целесообразнее приобрести устройство с незначительным запасом мощности (15-20 %), что позволит продлить его срок эксплуатации.

Выбирая прибор, следует учитывать ток зарядки. Данное значение может составить от 20 до 3000 А в соответствии с моделью оборудования. Подобрать его можно ориентируясь на модель автомобиля, который водитель будет заряжать. Для легкового авто достаточно будет тока в 35-55 А, а для грузового требуется 1000 А.

Подбирать прибор необходимо, ориентируясь и на напряжение. Эта характеристика определяет значение напряжения источника, к которому его подключают. В основном это стандартная однофазная сеть на 220 В. Некоторые модели могут работать от европейской сети на 110 В. При выборе зарядного устройства важными показателями, являются вес и габариты. Тем, кто планирует постоянно иметь ПЗУ в машине правильнее купить модель средней массы 9-10 кг. Такое устройство поместится в багажнике автомобиля и его будет легко использовать.

Определиться нужно с использованием транспортного средства в зимний период. Если авто будет нечасто выезжать из гаража, то лучше купить простое зарядное устройство. При ежедневных поездках оптимальным вариантом является пуско-зарядный прибор. Выбирая его надо учитывать наличие функции Boost. Данный режим в холодную погоду обеспечивает зарядку электробатареи всего за несколько минут. Это позволит сразу запустить двигатель.

Перед тем, как пользоваться зарядным устройством автовладелец должен ознакомиться с его инструкцией. В ней сообщаются основные характеристики прибора и общие правила использования. Покупать устройство лучше с гарантийным талоном в специализированных магазинах.