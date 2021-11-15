Подборка интересных фильмов для вечернего просмотра

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В одну сторону (2006)

В фильме снялся сексуальный актер Тиль Швайгер, более известен по культовой драме “Достучаться до небес”. В фильме “В одну сторону”, главный акцент делается на таких проблемах, как измены, предательство и честолюбие. Герою Швайгера приходится выбирать между женитьбой на богатой девушке и защитой прав пострадавшей подруги. Мужчина также погряз в изменах, но собирается покончить с этим после женитьбы. Драма учит нас ценить самое важное и наглядно показывает, что случается с карьеристами и лжецами.

Союзники (2017)

Отметим, что лучшие фильмы онлайн 2017 есть на сайте hdkinogid. Жена офицера подозревается в шпионаже. Ее муж, сотрудник государственных служб, не хочет верить в то, что его любимая на самом деле – хитрая предательница. Ведь пара собиралась завести детишек, купить уютный домик и спокойно жить вне рабочих обязательств. Остается либо разрушить семью, либо откровенно поговорить с женой и стать союзниками. Офицер выбирает второй вариант, не помнимая, чем это обернется для них.

Подозрительные лица

Классический детективный триллер повествует о загадочном мужчине, который считается большим авторитетом в городе, но его так и не смогла поймать полиция за преступления. Ходят даже легенды, что этой могущественный незнакомец – выдумка обкурившихся мелких бандитов и других любителей мифов. Но бравый детектив решает сам найти этого преступника, со временем начиная относиться ко всем с подозрением. Кто окажется темной лошадкой?

В погоне за счастьем

Еще один поучительный фильм, слоган которого звучит так: “Никогда не отказывайтесь от своей мечты и она станет реальностью». Сюжет разворачивается в большом городе, в котором проживает небогатая семья афроамериканцев. С 6-летним мальчиком случается несчастье – у него обнаруживают серьезную болезнь, требующую дорогостоящего лечения. У папы мальчика появляется мечта, за которую он будет бороться до конца: заполучить ту сумму, которая спасет жизнь его ребенку.

Папе снова 17

Главный герой комедии то и дело, что постоянно ноет и винит в неудачах свою прекрасную жену. Он не замечает детей, семьи и сосредоточен только на личных проблемах. Хочет вернуть время обратно и выбрать для себя карьеру баскетболиста, а не роль хорошего папочки. Так и случается… Ему снова 17 и он должен сделать выбор еще один раз.

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