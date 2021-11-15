В Мордовии провели рейд по несанкционированным местам купания

В Кадошкинском районе Мордовии прошла масштабная проверка неофициальных мест для купания. В мероприятии приняли участие представители местной администрации, сельских поселений, а также сотрудники МЧС, ГИМС и активисты "Единой России".

Ключевой целью акции стало информирование граждан о потенциальных рисках отдыха на необорудованных водоемах. Участники рейда провели разъяснительные беседы с отдыхающими, акцентируя внимание на правилах безопасного поведения у воды. Особое внимание уделялось вопросу недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых в таких местах.

Как сообщили в администрации района, в ходе мероприятия всем встреченным отдыхающим были вручены информационные листовки, содержащие инструкции по безопасному отдыху на воде.