Уволили за «пьянку», а он был трезв: саранский техник отстоял свое право на работу

В столице Мордовии произошел неординарный случай в сфере трудовых отношений. Местному жителю пришлось прибегнуть к помощи судебной системы, чтобы вернуться на свое рабочее место после несправедливого увольнения.

Изначально мужчину, работавшего техником, отстранили от должности по причине предполагаемого нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Однако обвиняемый не согласился с данным решением и сумел доказать свою невиновность в судебном порядке.

После вынесения судебного вердикта в пользу истца судебные приставы оперативно направили запрос работодателю о восстановлении сотрудника в прежней должности. Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия, организация выполнила предписание суда, и техник был возвращен на свое рабочее место.

Более того, пресс-служба УФССП Мордовии подчеркнула, что жителю Саранска была выплачена заработная плата за весь период вынужденного отсутствия на работе.