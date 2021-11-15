Пешеход пострадал в ДТП с участием злостной нарушительницы ПДД в Мордовии

В Саранске произошел очередной инцидент, связанный с нарушением правил дорожного движения. Пресс-служба ГИБДД Мордовии сообщила о дорожно-транспортном происшествии на улице Лодыгина, в результате которого пострадал пешеход.

Согласно предварительной информации, за рулем автомобиля "Лада Приора" находилась 21-летняя девушка. Управляя транспортным средством, она совершила наезд на 40-летнюю женщину, которая в этот момент пересекала проезжую часть по специально обозначенному пешеходному переходу.

В результате столкновения пешеход получила травмы различной степени тяжести и была оперативно доставлена в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Правоохранительные органы отметили, что водитель находилась в трезвом состоянии на момент аварии. Однако выяснилось, что с начала текущего года девушка уже 10 раз привлекалась к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.