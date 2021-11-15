Владимир Быков назначен врио главы Саранска: кто он и чем известен

Городской совет Саранска на своей 38-й сессии принял решение о назначении временно исполняющего обязанности руководителя столицы Мордовии. Эту должность займет Владимир Быков, ранее занимавший пост заместителя главы города и возглавлявший Департамент строительства.

Быков - коренной саранчанин, получивший образование в области городского строительства и хозяйства в Мордовском государственном университете имени Огарева в 2006 году. Свою карьеру он начал в том же году в муниципальном учреждении "Градостроительство" на позиции ведущего архитектора.

Профессиональный путь Быкова отмечен стремительным ростом: от руководителя отдела он дошел до заместителя заведующего отделом градостроительной деятельности в администрации Саранска. В 2017 году он возглавил городское Управление градостроительства и архитектуры, а затем был назначен на должность заместителя главы города.

Профессионализм Владимира Быкова был отмечен в 2021 году, когда он стал победителем республиканского конкурса "Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия". За свои заслуги он неоднократно получал благодарности от руководства города и республики.