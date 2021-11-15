В Мордовии отмечено снижение новых случаев COVID-19 за неделю

Согласно данным, опубликованным на информационном ресурсе Объясняем.рф, эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в нашем регионе демонстрирует неоднозначную динамику.

За период с 8 по 14 июля в Мордовии зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19. Это свидетельствует о заметном снижении показателя по сравнению с предыдущей неделей, когда было выявлено 14 инфицированных.

Однако статистика выздоровлений показывает обратную тенденцию. Если на позапрошлой неделе от вируса излечились 18 человек, то на прошлой этот показатель сократился до 9 выздоровевших.

Особое внимание привлекает ситуация с госпитализациями. В отличие от позапрошлой недели, когда не было зарегистрировано ни одного случая помещения пациентов в стационар, на прошлой неделе 5 человек были направлены на лечение в больницы.