Игровой автомат Fruit Cocktail сохраняет популярность десятилетиями

Первый игровой автомат Fruit Cocktail игроки увидели аж 25 лет назад на аналоговых «одноруких бандитах», которые в 90-е годы наводнили игровые клубы с иностранными игровыми аппаратами. Неизвестно, что сказывается на его популярности – то ли яркость, то ли то, что в символах еда – но «Клубнички» или «Компот» стабильно пользуется популярностью у игроков. На какие только ухищрения не идет разработчик – делает автоматы с музыкой, с анимацией, с 3D эффектами – и все равно примитивные «Клубнички» опережают новинки по популярности.

Игровой автомат игра Fruit Cocktail простой, классический, действия основной игры происходят на 5 барабанах и 9 линиях выдачи (можно выбирать количество лини от 3 до 9, хотя чем больше линий участвую в выдаче, тем больше шанс выиграть).

Основная часть игры довольно непримечательная – радует только выпадение знакомых символов «Компота» да знакомая с детства музыка. А вот в призовой игре можно заработать реальные деньги.

Выигрыш в основной игре наступает при условии, что выпадают три одинаковых символа коктейля подряд. Коктейли расцениваются в игре как дикие символы. При выпадении символов клубничек запускается призовая игра.

Но самый дорогостоящий символ – это картинка с логотипом игры. При выпадении таких картинок на всех барабанах ставка увеличивается в 5000 раз.

Играть в Fruit Cocktail можно бесплатно и без регистрации, если не хотите терять деньги при простом знакомстве в игрой. Игра в демо-версии поможет не только познакомиться с правилами и нюансами игрового процесса, но и сэкономить.

Для призовой игры активируется второй экран – на нем изображены все символы слота, которые попеременно подсвечиваются. Нужно угадать время нажатия, которое совпадает со временем подсвечивания символа, в этом случае игрока ждет крупный выигрыш.Если вам надоели "Клубнички", вы всегда можете найти множетсво других легко узнаваемых автоматов, которые тоже родом из 90-х или даже старше. Все они также вызовут у вас чувство ностальгии по детству или юности, и во все игровые автоматы онлайн бесплатно без регистрации 777 можно играть.