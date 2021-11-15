Саранский закладчик получил 7 лет за 39 граммов мефедрона

В Саранске завершилось судебное разбирательство по делу 29-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на распространение наркотических веществ. Следственная часть Управления МВД по Республике Мордовия представила неопровержимые доказательства вины подсудимого.

Противоправная деятельность обвиняемого была пресечена 9 февраля сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Мордовии. Следствие установило, что мужчина, выполняя функции закладчика, извлек из тайника в Ленинском районе города более 39 граммов мефедрона с целью дальнейшей реализации. Часть наркотика уже была расфасована по отдельным упаковкам для продажи.

При задержании и последующем обыске жилища подозреваемого правоохранители обнаружили не только наркотическое вещество, но и полный набор принадлежностей наркодилера: упаковочные материалы, весы, изоленту, пустые зип-пакеты и мобильные телефоны.

После ареста обвиняемый находился под стражей до окончания судебного процесса. Суд признал его виновным по статье 30 часть 3 и статье 228.1 часть 4 пункт "г" УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере").

Учитывая все обстоятельства дела, суд вынес приговор о лишении свободы сроком на 7 лет.