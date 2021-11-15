Экстренные службы Саранска предупреждают о надвигающейся грозе

Жителей Саранска и Республики Мордовия призывают к повышенной бдительности в связи с приближающимися неблагоприятными погодными условиями. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) совместно с Мордовским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выпустили оперативное предупреждение.

Согласно прогнозу синоптиков, 22 июля в течение ближайшего часа на территории региона ожидается грозовая активность. Локальные грозы могут возникнуть в различных районах республики, что может представлять потенциальную опасность для населения и инфраструктуры.

В связи с этим жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и быть готовыми к возможным перебоям в электроснабжении или связи. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам советуют незамедлительно обращаться в экстренные службы.

Для оперативной связи со спасательными службами следует использовать следующие номера телефонов: