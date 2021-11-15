Трагедия в Зубово-Полянском районе: в реке обнаружено тело мужчины

Ночью 22 июля в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия произошел трагический инцидент. В 02:04 в реке, протекающей по улице Центральная села Жуковка, было обнаружено тело мужчины 1962 года рождения. Печальную находку сделала местная жительница, которая незамедлительно сообщила о случившемся в экстренные службы.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, извлекли тело погибшего из воды. В настоящее время ведется расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств, приведших к гибели мужчины.

В связи с этим трагическим случаем МЧС России вновь обращается к гражданам с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах:

Воздержитесь от купания в неприспособленных и малознакомых местах. Категорически запрещается входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.

Соблюдение этих простых, но жизненно важных правил поможет предотвратить несчастные случаи и сохранить жизни. МЧС призывает всех граждан к бдительности и ответственному поведению во время отдыха у воды, особенно в летний период, когда риск подобных происшествий возрастает.