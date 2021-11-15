Вячеслав Сухарев из Мордовии в свои 70 лет поднялся на высочайшую вершину России – Эльбрус

Мордовия гордится новым достижением своего жителя: Вячеслав Иванович Сухарев, которому недавно исполнилось 70 лет, успешно поднялся на вершину Эльбруса - самую высокую точку России. Об этом знаменательном событии сообщил глава Республики Мордовия Артём Здунов через свой официальный телеграм-канал.

Сухарев, являющийся членом престижного клуба "7 вершин", преодолел высоту 5642 метра, достигнув пика, расположенного на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Этот подвиг еще раз доказывает, что для настоящих энтузиастов возраст не является препятствием в достижении амбициозных целей.

Глава республики не только поделился новостью, но и передал привет от Вячеслава Ивановича всем жителям Мордовии. Артём Здунов призвал земляков брать пример с отважного альпиниста, подчеркивая важность активного образа жизни и стремления к новым высотам, как в прямом, так и в переносном смысле.