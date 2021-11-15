40 лет за рулём не спасли: в Саранске «Нива» врезалась в столб, водитель погиб

В Саранске произошла трагедия на дороге: в воскресенье, около 11:30 на улице Полежаева случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Жертвой аварии стал 69-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива».

Несмотря на внушительный водительский стаж, превышающий четыре десятилетия, мужчина по неустановленным причинам не смог удержать контроль над транспортным средством. Автомобиль выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с придорожным столбом.

Представители Госавтоинспекции Мордовии сообщили, что владелец «Нивы» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия бригады скорой помощи. В ходе первичного осмотра места происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили недостатки в организации дорожного движения на данном участке: "Выявлено отсутствие дублирующих дорожных знаков 5.19.1, что является нарушением требований к транспортно-эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети", — отметили в ведомстве.