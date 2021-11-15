Тепловизоры: видеть то, что невидимо

Как тепловизоры открывают новые возможности

Тепловизоры - это устройства, которые позволяют увидеть тепло, излучаемое объектами, и тем самым открывают новые возможности для наблюдения, диагностики и мониторинга в различных областях. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают тепловизоры, где они используются и в каких устройствах есть тепловизионные камеры.

Тепловизионная технология основана на принципе обнаружения и измерения инфракрасного излучения, которое излучается всеми объектами, имеющими температуру выше абсолютного нуля (-273°C). Это излучение не видимо для человеческого глаза, но может быть обнаружено и измерено с помощью специальных устройств.

Принцип работы тепловизионной камеры

Тепловизионная камера состоит из следующих компонентов:

Объектив: собирает инфракрасное излучение от объекта и фокусирует его на детекторе. Детектор: преобразует инфракрасное излучение в электрический сигнал. Детекторы бывают двух типов: термопары и фотодиоды. Электроника: усиливает и обрабатывает электрический сигнал, полученный от детектора. Дисплей: отображает полученный сигнал в виде термограммы, которая представляет собой картину температуры объекта.

Объектив собирает инфракрасное излучение: инфракрасное излучение от объекта собирается объективом и фокусируется на детекторе.Детектор преобразует излучение в электрический сигнал: детектор преобразует инфракрасное излучение в электрический сигнал, который зависит от температуры объекта.Электроника усиливает и обрабатывает сигнал: электроника усиливает и обрабатывает электрический сигнал, полученный от детектора. Дисплей отображает термограмму: полученный сигнал отображается на дисплее в виде термограммы, которая представляет собой картину температуры объекта.

Типы детекторов

Термопары: преобразуют инфракрасное излучение в электрический сигнал, используя эффект термоэлектричества. Фотодиоды: преобразуют инфракрасное излучение в электрический сигнал, используя эффект фотодиодного тока.

Тепловизоры делятся на несколько типов в зависимости от принципа работы и области применения:

Пассивные тепловизоры: используются для наблюдения за объектами, которые излучают тепло. Они не излучают никакого излучения и не влияют на объект наблюдения. Активные тепловизоры: используются для наблюдения за объектами, которые не излучают тепло. Они излучают инфракрасное излучение, которое отражается от объекта и регистрируется камерой. Монокулярные тепловизоры: компактные и легкие устройства, которые используются для наблюдения за объектами в полевых условиях. Бинокулярные тепловизоры: используются для наблюдения за объектами в полевых условиях, обеспечивая бинокулярное зрение.

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Тепловизионные очки используются для наблюдения за объектами в полевых условиях. Тепловизионные камеры для смартфонов используются для наблюдения за объектами в повседневной жизни. Дроны с тепловизионными камерами используются для наблюдения за объектами в воздухе. Тепловизионные камеры для автомобилей используются для наблюдения за дорогой в условиях низкой освещенности. Тепловизионные камеры для безопасности используются для наблюдения за объектами инфраструктуры, для контроля за доступом к объектам.

Тепловизоры - это мощные инструменты, которые открывают новые возможности для наблюдения, диагностики и мониторинга в различных областях. Тепловизионные камеры, монокуляры и камеры для дронов используются в различных областях, включая промышленность, строительство, медицину, науку и безопасность. Они помогают обнаруживать тепловые аномалии, измерять температуру и мониторить объекты в различных условиях.Заказывайте тепловизионное оборудование по выгодным ценам в интернет-магазине COPTERPARTS.