Полицейские ликвидировали еще одно незаконное онлайн-казино в Санкт-Петербурге

Очередное нелегальное игорное заведение было обнаружено и закрыто в Санкт-Петербурге. Незаконное казино располагалось прямо в квартире многоквартирного дома, и за время своей работы успело заработать более 13 миллионов рублей. Это говорит об огромной популярности подобных заведений, даже несмотря на то, что большинство людей уже давно не посещает наземные казино, а предпочитает играть через интернет.

Технические инновации сделали азартные игры доступными прямо из дома. Даже неопытный пользователь сможет без труда отыскать подходящее виртуальное игорное заведение. Всего несколько секунд в поисковике Яндекс позволяют найти сайты Parimatch, 1win и пользующийся особой популярностью у российских игроков Megapari. Так что даже далекий от азартных игр и интернета человек не испытает проблем с поисками.

Обычная регистрация в Megapari Casino позволяет всего за пару минут получить возможность играть с компьютера или мобильного устройства в тысячи высококачественных азартных игр. И современные онлайн-казино смогли в немалой степени воссоздать ту атмосферу, которую ранее можно было почувствовать только в наземных игорных заведениях.

По этой причине довольно удивительно, что в таких условиях люди все еще стараются посещать традиционные азартные заведения. Случаи выявления и закрытия подобных сомнительных заведений регистрируются довольно часто. Ведь возможности получить высокие доходы в кратчайшие сроки и делает этот незаконный бизнес столь востребованным.

Многомесячная успешная работа

В ходе визита представителей правоохранительных органов на месте было обнаружено 22 игровых автомата, что весьма немало для небольшой квартирки. Удивительно, что никто из соседей не обратил внимание не то, как такое большое количество оборудования заносили в их подъезд.

Более того, казино работает с августа 2023 года, и за все это время никто из местных жителей не заметил, что у них под боком притаилось незаконное игорное заведение. Либо же заметил, но по тем или иным причинам решил не рассказывать об этом правоохранительным органам. Не исключено также, что кто-то из них даже был клиентом данного казино. Остальных же клиентов, как стало известно из информации следственных органов, оповещали посредствам смс-сообщений.

Помимо игровых автоматов на месте были обнаружены несколько компьютеров и 33 тысячи рублей. Сравнительно небольшая сумма обусловлена тем, что касса казино вероятно была недавно опустошена владельцами. Ведь, как удалось установить следствию, за время своей работы казино смогло заработать свыше 13 миллионов рублей, что серьезно превышает 1 миллион в месяц.

К сожалению, даже эффективная работа правоохранительных органов не позволяет надеяться на то, что в обозримом будущем нелегальный гэмблинг будет искоренен. На примере выше можно увидеть то, насколько эффективным является данный бизнес. Ведь даже небольшое казино в квартире, которое наверняка соблюдало строгую конспирацию и оказывало услуги только «для своих», зарабатывало столь значительные суммы. Более крупные игорные заведения могут зарабатывать даже на порядок больше.

Поэтому несмотря на крайне высокие шансы быть закрытым в течение нескольких месяцев, данные игорные заведения появляются, как грибы после дождя. И вполне очевидно, что в обозримом будущем каких-то явных позитивных изменений в этом плане не произойдет. Разумеется, если власти города не поставят эту борьбу в ранг первостепенных и принципиальных задач, а также ужесточат наказание за такие правонарушения.