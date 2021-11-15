Жизнь и творчество Лии Ахеджаковой

В данной статье речь пойдет об известной отечественной актрисе и выдающемся специалисте Лие Ахеджаковой, которая успела запомнить миллионам людей по успешному исполнению известных ролей. Известно, что она родилась в 1938 году в Днепропетровске (Украинская ССР). Также известно, что отец будущей актрисы являлся режиссером Адыгейского драматического театра, а мать работала там же в качестве актрисы.

Однако Лия Ахеджакова лишилась собственной матери слишком рано, так как она болела туберкулезом и умерла в 1990 году. Вместе с тем недуг унес жизни и других ее родственников, тогда как актриса и ее родные неоднократно просили властей оказать помощь в предоставлении важных и дорогостоящих препаратов.

Уже к 1956 году Ахеджакова поступила в Московский институт цветных металлов и золота, где ее учеба заняла порядка полутора лет. Однако позже будущая актриса признала, что выбранное направление является ошибочным и резко сменила специфику труда. Девушка принимает решение пойти по стопам родителей, тем самым закончив ГИТИС 1962 году.

Работа и развитие будущей актрисы

Несмотря на прежние промахи с выбором профессии, будущая актриса практически сразу после обучения в ГИТИСе поступает на работу в театр «Современник». Довольно распространенным решением у многих людей того времени было связано свою жизнь с творчеством, однако достигать успехов могли лишь самые талантливые личности, к числу которых и относилась Лия Ахеджакова.

Параллельно работе в театре актриса начала постепенно принимать участие в различных кинолентах, однако нужно учесть, что первые работы не смогли принести должного успеха. В 1973 году Ахеджакова уже приняла участие в фильма «Ищу человека», который принес ей огромную популярность. После съемок ей удалось неоднократно привлечь к себе внимание со стороны участников известных кинофестивалей.

Вместе с тем нужно отметить ее заслугу во многих отечественных работах, которые с ее участием сумели обрести огромную популярность и стали известны далеко за пределами огромной страны.

Также необходимо отметить, что после событий, произошедших между Украиной и Россией взгляды актрисы существенно изменились, что было крайне негативно воспринято огромным количеством согражданам. Именно по этой причине в дальнейшем любовь и внимание к ее персоне значительно сократилось, что привело к резкому падению популярности.