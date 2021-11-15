В Саранске произошел пожар из-за повреждения газового шланга на кухне

Благодаря своевременному обнаружению пожара удалось предотвратить серьёзные последствия.

Инцидент произошел в Саранске. Мужчина находился на кухне, когда услышал внезапный хлопок рядом с плитой, после чего начался пожар. Самостоятельно потушить огонь ему не удалось, и он сразу вызвал пожарных. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, которое охватило площадь в 5 квадратных метров.

По предварительным данным МЧС России, причиной пожара стало повреждение металлического газового шланга, который был подключен к плите с электроподжигом.