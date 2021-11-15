Мордовия приглашает создателей игр на Всероссийский конкурс "Начни игру"

Мордовия готовится к новому витку развития в сфере цифровых технологий. На горизонте появляется уникальная возможность для всех, кто мечтает связать свою жизнь с миром игровой индустрии. Речь идет о масштабном событии, которое объединит творческих и амбициозных людей со всей России.

Всероссийский конкурс "Начни игру" вновь открывает свои двери, приглашая талантливых разработчиков и энтузиастов из Республики Мордовия присоединиться к захватывающему приключению в мире геймдева. Этот проект не просто соревнование, а настоящая платформа для роста, обучения и реализации самых смелых идей в игровой сфере.

Путь от идеи к релизу

Участникам предстоит увлекательное путешествие в мире геймдева - от формирования концепции до запуска финального продукта. В рамках трека "Создатель игр" конкурсанты смогут воплотить свои идеи в виде пробных версий цифровых и настольных игр.

Организаторы подготовили насыщенную программу:

анализ рынка и определение целевой аудитории;

изучение инструментов продвижения;

основы монетизации и привлечения инвестиций;

практические советы по выпуску игры.

Программа конкурса включает интенсивное взаимодействие с профессионалами индустрии. Участников ждут образовательные сессии, разборы проектов и практические занятия под руководством опытных разработчиков. Это отличная возможность получить ценные навыки и расширить профессиональную сеть.

Номинации и призовой фонд

Конкурс предлагает четыре основные номинации, каждая из которых отражает важные аспекты современного общества:

"Семейные игры" - для укрепления семейных связей;

"Регионы и языки России" - посвященная культурному разнообразию страны;

"Наука, образование и здравоохранение" - для развития ключевых сфер жизни;

"Спорт и киберспорт" - продвигающая активный образ жизни.

Для победителей предусмотрено солидное вознаграждение - призовой фонд конкурса достигает 1,6 миллиона рублей. Кроме основных категорий, компании-партнеры учредили дополнительные номинации с отдельными призами, что увеличивает шансы на успех.

Шаг в будущее игровой индустрии

Конкурс "Начни игру" - это не просто соревнование, а реальный шанс войти в мир профессионального геймдева. За два предыдущих сезона более 600 жителей Мордовии уже приняли участие в конкурсе, а трое стали финалистами.

Вне всяких сомнений, их знания понадобятся игровым разработчикам, так как на рынке наблюдается острая нехватка специалистов. По этой причине найти работу можно без проблем, в том числе и в компаниях-провайдерах азартных развлечений. Сфера iGaming вообще является одной из наиболее активно развивающихся. В ходе исследования поисковой выдачи наши авторы смогли отыскать множество известных международных операторов, которые ориентируются на Рунет.

Количество игр на сайтах и в приложениях таких операторов просто огромно. И наиболее ярко об этом говорит портфолио Mostbet - одного из лидеров рынка. Чтобы убедиться в этом, достаточно скачать приложение на официальном сайте этого оператора, войти в каталог игр и изучить его разнообразие. Количество одних только слотов исчисляется тысячами. И все эти игры необходимо кому-то разрабатывать и поддерживать. Так что спрос на рынке труда действительно большой.

Прием заявок продлится до середины октября 2024 года через официальный сайт конкурса. Раннее участие дает преимущество в виде доступа к эксклюзивным обучающим материалам, поэтому рекомендуется не откладывать регистрацию на последний момент.

Конкурс "Начни игру" - это возможность не только проявить свои таланты, но и внести вклад в развитие отечественной игровой индустрии. Мордовия готова представить свои лучшие умы на всероссийской арене разработчиков игр. Пришло время воплотить идеи в реальность и начать игру!

UPD. Стали известны имена молодых игровых разработчиков из Мордовии, которые будут представлять регион на всероссийском конкурсе.