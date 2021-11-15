В Саранске построят два корпуса новой школы № 9

Глава Мордовии Артём Здунов в ходе прямой линии, состоявшейся 23 августа, ответил на вопрос о строительстве нового здания для школы № 9 в Саранске. Напомним, что сейчас ведётся демонтаж старого здания учебного заведения.

Здунов сообщил, что на месте старой школы планируется возведение двух корпусов для нового образовательного учреждения. Он заверил, что на этом месте будет построена только школа, и никаких других объектов там не предусмотрено.

Глава республики также отметил, что новая школа будет соответствовать всем современным образовательным стандартам.

Ранее сообщалось, что завершение строительства здания для школы № 9 запланировано на 2026 год.