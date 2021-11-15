В Мордовии наказали виновного в аварии на железной дороге

В Мордовии один из сотрудников Рузаевской дистанции пути был привлечён к административной ответственности за инцидент со сходом вагонов на станции Рузаевка. Мужчину оштрафовали за нарушение, которое привело к аварии.

Напомним, что происшествие случилось в апреле этого года на станции Рузаевка. Около четырёх часов утра при проведении маневровых работ с рельсов сошли три вагона, загруженных щебнем. Причиной инцидента стало неудовлетворительное состояние железнодорожного пути.

По результатам проверки, проведённой Приволжской транспортной прокуратурой, в отношении виновного был составлен протокол по статье "Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене". Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.