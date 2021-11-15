Жители Саранска пожаловались на долгие ожидания транспорта на маршруте № 4

Жители Саранска продолжают высказывать недовольство работой общественного транспорта в городе. В социальных сетях появилось очередное обращение.

«Сегодня пыталась уехать с Ялги на Светотехстрой, рассчитывала дождаться 45-й маршрут, поскольку погода была хорошая, но, к сожалению, после часа ожидания ничего не подошло. Прошло много 32-х маршруток и только один автобус № 8. В итоге пришлось ехать с пересадкой. На остановке я была около 18:00, когда многие люди возвращаются с работы, так что сомнительно, что спроса на транспорт не было», — написала одна из горожанок.

На это обращение ответили представители городской администрации.

«На маршруте № 45 задействованы 6 единиц транспорта. Основная причина нарушения интервалов движения — дефицит водителей, что является серьёзной проблемой в отрасли пассажирских перевозок. Набор водителей ведётся на постоянной основе. В Саранске действует пересадочный тариф "60 минут", который позволяет пассажирам при оплате проезда транспортной картой пересесть на другое транспортное средство в течение часа без дополнительной платы, приложив карту к валидатору.