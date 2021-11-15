Водителя, скрывшегося после наезда на пешехода в Ялге, нашли и привлекли к ответственности

20 августа в 16:15 на улице Пионерской в поселке Ялга, входящем в городской округ Саранска, произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным Государственной автоинспекции Мордовии, 32-летний водитель автомобиля "Форд-Фокус" совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей. Женщина, получившая травмы, самостоятельно обратилась за медицинской помощью и сообщила о случившемся в полицию.

В результате проведенного следствия была установлена личность водителя, против которого возбудили дело за оставление места ДТП. Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебной медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести нанесённых женщине травм.