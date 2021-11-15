В Саранске началась модернизация уличного освещения: власти учли жалобы жителей

Жители Саранска и его пригородов обратились к Главе Мордовии Артёму Здунову с жалобами на недостаточное уличное освещение во время прямого эфира.

Артём Здунов сообщил, что в этом году уже начались работы по модернизации уличного освещения. Заключены 16 муниципальных контрактов, в рамках которых будет произведена замена светильников. Глава республики также подчеркнул важность приоритета тех улиц, на которые чаще всего жалуются жители.

«Это мнение людей! Составьте список самых тёмных и опасных улиц и незамедлительно займитесь заменой освещения, чтобы жители могли увидеть результат», — обратился он к городской администрации.