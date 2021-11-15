Подрядчика оштрафовали за задержку благоустройства сквера в Рузаевке на 270 тысяч рублей

Рузаевская межрайонная прокуратура провела проверку выполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе проверки было установлено, что работы по благоустройству сквера на улице Революции в Рузаевке, на которые было выделено более 28 миллионов рублей, завершены с нарушением сроков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Мордовии.

По контракту подрядная организация обязана была закончить благоустройство к 31 июля 2023 года, но фактически работы были завершены только 27 ноября 2023 года.

Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора подрядной компании за нарушение условий контракта. Суд рассмотрел дело и наложил на компанию штраф в размере более 270 тысяч рублей, тем самым привлекая подрядчика к ответственности за задержку выполнения работ.