В Мордовии все дети могут получить дошкольное образование, но родители просят улучшить работу детских садов

В Мордовии достигнут полный охват дошкольным образованием. Об этом сообщила министр образования региона Елена Солдатова. Она отметила, что благодаря внедрению альтернативных форм обучения, даже в самых небольших населенных пунктах дети имеют доступ к дошкольному образованию.

Вместе с тем около 27% детей дошкольного возраста (более 13 тысяч) остаются дома и воспитываются в семье. По данным опроса, проведенного ЦУР, большинство родителей (66%) предпочитают отложить начало посещения детского сада до более позднего возраста. Другие причины включают стремление воспитывать ребенка дома (13%) и посещение частных развивающих центров (4%).

Родители также предложили идеи для улучшения работы детских садов. Среди пожеланий — введение более гибкого режима работы, включая группы выходного дня и дежурные группы, особенно в Саранске. Также они предложили расширить перечень кружков и секций, включив туда изучение иностранных языков, спортивные и танцевальные занятия. Еще одним важным предложением стало улучшение качества питания в детских садах с возможностью родительского контроля, как это уже практикуется в школах.