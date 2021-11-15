В Саранске МЧС спасли голубя, застрявшего в проводах, но птица потеряла лапку

В Саранске местные жители заметили голубя, который застрял в проводах и не мог выбраться на свободу более суток. Горожане пытались помочь птице, но их усилия оказались безуспешными, и им пришлось обратиться за помощью к сотрудникам МЧС. Об этом случае сообщил телеграм-канал «Мордовское болото – Саранск».

Спасатели оперативно прибыли на место и освободили птицу. Несмотря на то, что голубь потерял лапку, жители выразили искреннюю благодарность сотрудникам МЧС.

«Огромное спасибо команде МЧС за отклик и помощь. Птицу удалось снять, хотя она потеряла лапку. Всё равно, большое человеческое спасибо. Мир не без добрых людей», — отметил автор публикации.

В комментариях под постом другие жители Саранска также выразили благодарность спасателям.

«Радостно видеть, что добрые люди всё ещё есть», — написал один из горожан.

«Как же он теперь будет с одной лапой», — добавила другая жительница города.