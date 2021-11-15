В Мордовии первоклассникам из малообеспеченных семей подарили школьные принадлежности

В Государственном театре кукол состоялась благотворительная акция под названием «Здравствуй, школа!», организованная Федерацией профсоюзов Республики Мордовия. В рамках мероприятия будущим первоклассникам из семей членов профсоюзов, многодетных и малоимущих семей, а также детям участников специальной военной операции были вручены необходимые школьные принадлежности.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Мордовии Сергей Губарев поздравил собравшихся детей и их родителей с началом учебного года, пожелав им успехов и радости в новом учебном этапе.

Также с поздравлениями выступили председатели республиканских отраслевых профсоюзных организаций. После торжественной части дети насладились спектаклем «Наследство волшебника Бахрама!». Одна из будущих учениц, Элина Абушаева, посетила праздник вместе с мамой и поделилась радостью от участия в этом замечательном событии.