В Мордовии мужчина осужден за открытое хищение более 1 миллиона рублей у пенсионерки

В Чамзинском районе местного жителя признали виновным в открытом хищении более 1 миллиона рублей у пожилой женщины. Суд счел доказательства, собранные Чамзинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия, достаточными для вынесения приговора 39-летнему мужчине, который уже ранее имел судимость. Ему инкриминировали преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Следствие и суд установили, что днем 29 февраля 2024 года обвиняемый напал на 86-летнюю женщину на улице в поселке Чамзинка. Он грубо выхватил у нее сумку и толкнул пенсионерку, завладев суммой в размере 1 миллион 2 тысячи рублей, а также продуктами питания и личными документами.

Уголовное дело, изначально возбужденное следователем МВД, было передано следователю Регионального управления СК из-за общественного резонанса. В ходе расследования после задержания злоумышленника удалось вернуть 450 тысяч рублей и личные документы потерпевшей.

Отметим, что мужчина ранее уже был осужден за преступления против собственности и освободился из мест лишения свободы в феврале 2024 года, всего за две недели до нового преступления.

Суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.