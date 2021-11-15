В Саранске на неделю объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности

Согласно данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также ЕДДС, с 3 по 9 сентября в Республике Мордовия ожидается высокая пожарная опасность в лесах — 4-й класс.

В связи с этим вводятся ограничения на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение других пожароопасных работ.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться по номерам:

«01» — для звонков с городских телефонов,

«112» — с мобильных устройств.