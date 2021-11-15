В Мордовии до 8 сентября продлены ограничения на посещение лесов

В Мордовии сохраняется жаркая и сухая погода, что повышает риск возникновения лесных пожаров. В связи с этим на территории республики продолжает действовать высокий уровень пожарной опасности.

Министерство лесного хозяйства и природопользования Мордовии приняло решение продлить действующие ограничения на посещение лесов и въезд транспортных средств на территории лесного фонда. Эти меры будут актуальны до 8 сентября включительно.

Жителям и гостям республики настоятельно рекомендуется избегать посещения лесных массивов и строго соблюдать меры предосторожности для предотвращения пожаров. Ограничения введены для обеспечения безопасности населения и защиты лесных ресурсов.