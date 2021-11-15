В Рузаевке за день произошло два ДТП: пострадали женщина и ребенок на пешеходных переходах

В Рузаевке в течение дня произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы.

Первый инцидент случился около полудня на улице Бедно-Демьяновской. Водитель автомобиля «Тойота-Эстима», 37-летний мужчина, сбил 41-летнюю женщину, пересекавшую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу. Водитель оказался трезвым, но как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в этом году он уже 18 раз нарушил правила дорожного движения, превышая скорость.

Второе ДТП произошло ближе к вечеру на улице 40 лет Победы. Водитель «Фольксваген-Поло», 38-летний мужчина, наехал на 11-летнего мальчика, который также переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой.