Саранск готовится к масштабному обновлению системы общественного транспорта

В Саранске грядут значительные перемены в работе общественного транспорта. Об этом стало известно 4 сентября на совещании у Главы Мордовии Артёма Здунова, посвященном развитию городского округа.

С начала осени жители столицы республики уже могли заметить первые изменения. На маршруте №17 начал курсировать автобус "гармошка", способный вместить большее количество пассажиров. Кроме того, вновь заработал автобусный маршрут №5, связывающий республиканскую больницу №5 с юго-западной частью города. Ежедневно на линию выходят четыре автобуса.

Для удобства жителей микрорайона Юбилейный введена возможность бесплатной пересадки с маршрута №42 на автобус №5 на остановке "Севастополь".

Особое внимание уделено проблемному маршруту №8, на который поступало множество жалоб с началом учебного года. Чтобы разгрузить это направление и улучшить транспортное сообщение для жителей поселков Николаевка и Ялга, принято решение о восстановлении троллейбусной линии для маршрута №1. В ближайшие две недели троллейбусы начнут курсировать до завода "Орбита". Благодаря усилению маршрута двумя дополнительными единицами техники, интервал движения сократится до 16 минут.

Главной новостью стало объявление о планах по приобретению 15 новых автобусов большой вместимости марки МАЗ до конца года. Это решение было принято по поручению Главы республики и призвано существенно улучшить качество транспортного обслуживания жителей Саранска.