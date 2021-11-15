Санитарный вертолет Мордовии завершил работу в 2024 году, выполнив 60 вылетов

Министерство здравоохранения Республики Мордовия сообщило о завершении "лётного сезона" для санитарного вертолета, обслуживающего Республиканскую центральную клиническую больницу. В 2024 году воздушная скорая помощь выполнила все запланированные полеты, и теперь ее работа возобновится только в следующем году.

За прошедший период вертолет совершил 60 вылетов в различные районы республики. Основной задачей воздушной скорой помощи была экстренная транспортировка пациентов, нуждающихся в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, в Саранск.

Большинство вылетов было связано с доставкой пациентов с инфарктами миокарда и тяжелыми травмами. По прибытии в Республиканскую центральную клиническую больницу пострадавшим проводилось необходимое обследование, после чего незамедлительно выполнялись операции.

Стоит отметить, что санитарный вертолет оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим начать оказание помощи пациенту еще во время полета. Это значительно повышает шансы на спасение жизни в критических ситуациях.