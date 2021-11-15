Синоптики прогнозируют резкие перепады температуры в Мордовии

По информации Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, республику накрыл холодный атмосферный фронт, что привело к снижению среднесуточной температуры воздуха.

В ближайшие дни дневная температура будет держаться около отметки +20 °C, а ночью воздух будет остывать до +8 °C. Однако, по словам синоптиков, это похолодание будет недолгим.

К концу недели в регион начнут поступать теплые воздушные массы, что приведет к повышению дневной температуры до +26 °C. При этом ночи останутся достаточно прохладными.

Ведущий синоптик Любовь Надежкина отмечает, что, несмотря на попытки лета удержать свои позиции, астрономические процессы берут свое. "День становится короче, а ночи длиннее. В настоящее время продолжительность дня сократилась на 3 часа 47 минут", – подчеркнула эксперт.