Власти Рузаевского района потратили более 1,5 млн рублей на отлов бездомных собак

Администрация Рузаевского района Мордовии рассказала о том, как решается проблема с бездомными собаками. В соответствии с федеральным законодательством, отловленных животных, которые не проявляют агрессии, возвращают на прежние места обитания после проведения всех необходимых процедур. Собаки проходят лечение, вакцинацию и стерилизацию.

«С начала года отловлено 194 собаки. На эти цели было выделено более 1,5 миллиона рублей из общей суммы субвенций в размере 2 миллиона 184 тысячи рублей», — сообщили в администрации.

Власти района призывают жителей и гостей сообщать о случаях агрессивного поведения животных. Информацию можно передать по телефону: 2-18-10.